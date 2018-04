Oprichter Hotel Pulitzer Amsterdam overleden

Waaraan de Amerikaanse zakenman is overleden is niet bekendgemaakt. Zijn familie was bij hem toen hij overleed.

Met Pasen werd Pulitzer plotseling erg moe. Een paar dagen later kwam de thuiszorg om hem tijdens zijn laatste weken te kunnen ondersteunen, vertelt zijn dochter Liza Calhoun in Amerikaanse media. "Hij was zo gezond dat we altijd dachten dat hij opgegeten zou worden door een haai, of aangevallen door een beer."

Pulitzer richtte samen met KLM en zijn vriend Joseph Dryer een internationale hotelgroep op. Ze kochten in 1960 twaalf huizen aan de Prinsengracht en bouwden die samen met een architect om tot het hotel. "Dit was het begin van het Pulitzer-imperium", zou hij er later over zeggen.

Hij had een simpel motto bij het opbouwen van dat imperium: "Het huis van je buurman staat slechts eenmaal te koop", is te lezen op de website van het hotel. Dertig jaar na de aankoop van de eerste grachtenpanden, had hij vijfentwintig huizen in bezit.

Huwelijken

Toch was juist dit mede de oorzaak van zijn eerste scheiding. De scheiding van zijn vrouw vond in dezelfde periode als de opening van het hotel plaats. Hij trouwde nog twee keer met andere vrouwen, waaronder Hilary King, met wie hij altijd samen is gebleven.

Het hotel heeft veertig jaar lang goed contact onderhouden met de oprichter. Pulitzer was in september 2016 nog bij de heropening van het hotel na een uitgebreide renovatie.

