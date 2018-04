Actiegroep Identitair Verzet weer weg uit woning Rudolf Dieselstraat

De groep had de sleutels van de woning gekregen van degene die het anti-kraak huurde en zat er sinds zaterdagochtend in. Een paar uur later gooiden linkse activisten met stenen en vuurwerk naar de woning, omdat ze het niet met de actie eens zijn.

Een woordvoerder van Ymere zegt dat leegstandsbeheerder Camelot het contract met de tijdelijke huurder vanwege de aanwezigheid van Identitair Verzet per direct heeft opgezet. Camelot heeft daarnaast het huis 'dichtgezet', zo vertelt een woordvoerder van Ymere. "Toen zij dat deden was er niemand meer in het huis."

Een lid van Identitair Verzet laat aan AT5 weten dat het huis toen inderdaad leeg was. Dat kwam omdat de groep op weg naar het ziekenhuis was. Twee van hen zouden gewond zijn geraakt door de stenen die door het raam werden gegooid. "Wij zijn nu naar de eerste hulp om onze wonden te likken en keren daarna weer terug."

Dicht

Hij zegt dezelfde woning, die nu dus volgens Ymere 'dichtgezet' is, te willen binnengaan. "Ze kunnen het huurcontract niet zomaar opzeggen. De activist ziet het positief tegemoet.

"Het is behoorlijk heftig allemaal, maar daar hadden we ook wel op gerekend", stelt hij. "We zijn bekogeld met stenen en vuurwerk. Maar we zullen tot het gaatje gaan. Ook de Amsterdamse burgemeester moet zich aan de rechtstaat houden. Hij kan wel denken dat het een republiek is, maar dat is het niet."

Mochten ze de woning inderdaad weer binnengaan, dan is er volgens de woordvoerder van Ymere wel sprake van kraken. "Dan zullen we aangifte doen."

De politie doet onderzoek naar de onrust die zaterdag ontstond rond een huis in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam. Er zijn zaterdagavond daarom extra agenten in de wijk aanwezig.

We Are Here

De groep ongedocumenteerden van We Are Here zegt niets te maken te hebben met het tumult rond de woning.

"Wij benadrukken dat we hier niet bij betrokken waren, noch dat we wisten dat dit stond te gebeuren. Hopelijk zal in de nabije toekomst een oplossing gevonden worden voor onze situatie en dat in de tussentijd deze extreemrechtse organisaties ons met rust zullen laten. We willen niks met ze te maken hebben en proberen simpelweg een leven voor onszelf te stichten."

