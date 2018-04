Ongeregeldheden bij woning actiegroep Rudolf Dieselstraat

Amsterdam Extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet 'kraakt' pand bij We Are Here De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet heeft zich gevestigd in een pand in de Rudolf Dieselstraat. De groep zit in een woning in hetzelfde woningblok waar de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here verblijven.