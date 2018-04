Burgemeester: Structurele oplossing nodig voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Dat zegt burgemeester Jozias van Aartsen vrijdag tegen AT5.

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers trekt al jarenlang van kraakpand naar kraakpand in de stad, en heeft nu zijn intrek genomen in voormalige sociale huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat in de Watergraafsmeer. De kraakactie zorgde voor de nodige commotie, burgemeester Van Aartsen hoopt dan ook dat er nu eindelijk een oplossing komt voor deze groep.

In de onderhandelingen die nu lopen om tot een nieuw stadsbestuur te komen, wordt gesproken over een mogelijke 24-uursopvang voor deze groep.Of Van Aartsen daar ook voor is, wil hij niet zeggen; wel vindt hij dat er iets moet veranderen.

"Ik heb er met de onderhandelende partijen over gesproken en wat ik noodzakelijk vind is een structurele oplossing", zegt Van Aartsen vrijdag tegen AT5. "Verder wil ik niet gaan op dit punt, want ik wil ook de onderhandelaars op dit punt niet voor de voeten lopen."

Binnenhof

Alleen kan de oplossing niet uit Amsterdam komen, benadrukt hij. "Dit is niet alleen iets wat op lokaal niveau speelt, want dit probleem hebben natuurlijk meer steden, maar in Amsterdam heeft het nogal een forse omvang. Het is ook een zaak van de nationale overheid."

Hij hoopt dat het kabinet niet te lang wacht met maatregelen. "Het is wachten. Wachten op het Binnenhof. Soms is dat wel frustrerend ja. Het leidt tot gevolgen die ook in een stad als Amsterdam zeer voelbaar zijn."

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!