Cameratoezicht in Wildemanbuurt om veiligheid te vergroten

"In deze wijk is sprake van een integraal probleem, zowel op sociaal, economisch als fysiek gebied. Er hebben zich het afgelopen jaar drie ernstige misdrijven voorgedaan. De meldingsbereidheid in de wijk is gering, uit angst voor represailles", aldus Van Aartsen in een brief aan de gemeenteraad.

De burgemeester doelt daarmee op een heftige beroving in februari vorig jaar, een gewapende overval waarbij werd geschoten in november vorig jaar en een beroving met een mes in februari van dit jaar.

Maar volgens Van Aartsen is er veel meer mis in de buurt. Zo zou er een jeugdbende actief zijn die verantwoordelijk is voor auto- en woninginbraken in de buurt. Daarnaast houden de jongeren zich bezig met het dealen van drugs. Het aantal drugsincidenten is sinds 2016 verdubbeld.

Toeristen

Ook de bezoekers van een hotel in de Wildemanbuurt zijn volgens de burgemeester niet meer veilig. "Toeristen worden veelvuldig het slachtoffer van auto-inbraken en zakken- en tassenrollerij. Daarnaast wordt hen drugs aangeboden op de looproute naar het openbaar vervoer", vertelt Van Aartsen.

Het cameratoezicht is een aanvulling op een tal van maatregelen. Zo wordt de Wildemanbuurt een 'ontwikkelbuurt' waar extra aandacht op komt te liggen. De meldingsbereidheid moet daarmee worden vergroot waardoor het aantal incidenten gaat dalen.

