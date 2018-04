Duikers in onderzoek Sabrina Oosterbeek maandag verder

De duikers zijn sinds donderdag in het water bij de Waterkant in Diemen aan het zoeken naar sporen in de zaak van Sabrina Oosterbeek.Tot op heden is er nog niks gevonden, meldt een woordvoerder van de politie vrijdag. In eerste instantie zou in Diemen twee dagen gezocht worden, maar daar komt nu dus een extra dag bij.

De vrouw uit Amsterdam-Zuidoost is al sinds maart vorig jaar zoek. De 30-jarige Oosterbeek is voor het laatst gezien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning verliet. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Het vermoeden is dat ze niet meer leeft.

De politie heeft in juni vorig jaar de 45-jarige Sjonny W. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing.

Eerder gezocht

Vorige maand heeft de politie onderzoek gedaan met duikers en honden in en bij de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost naar de vermiste Oosterbeek. Toen is er een zak met kleding aangetroffen.

Na haar verdwijning heeft de politie ook gezocht in de omgeving van Reigersbos. Bij deze zoektocht werd haar fiets teruggevonden.

