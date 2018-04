Dit zijn de zes varianten van de brug over het IJ

Om de pont te ontlasten, is de gemeente op zoek naar alternatieven om van Noord naar de overige delen van Amsterdam te reizen.

Ondanks protesten werd onlangs bekend dat dit hoogstwaarschijnlijk een brug gaat worden. Voetgangers en fietsers kunnen zich dan van de kop van het Java-eiland in Oost naar Noord verplaatsen en weer terug.

Waar de brug precies moet komen en in welke vorm, moet nog worden bepaald. Amsterdammers kunnen online hun mening delen of tijdens bijeenkomsten op 23 en 24 april.

Er zijn zes ontwerpen waaruit gekozen kan worden, elk voorzien van een trap en een lift. Het is in elk geval zeker dat de brug hoog gaat worden: containerschepen met vier lagen containers moeten er onder door passen.

Ontwerpen

Twee van de ontwerpen beginnen in het midden van de Kop van Java, waar een kleine gracht wordt gegraven tussen de Kop en het overige gebied. De eerste variant vormt een soort paperclip rond de Tosaristraat. Aan de Noordkant eindigt de brug rond de Havikslaan in een krul.

Het andere ontwerp is een stuk rechter en gaat bij Kop van Java iets verder de wijk in. Bij de Tosaristraat wordt een viaduct gecreëerd voor fietsers. Ook is er een extra fietstrap gemaakt. Bij de Jakarta-gracht is bovendien een twee-laagse brug.

Gracht

Daarnaast zijn er voor de oostelijke kant van de Kop van Java twee mogelijkheden voor een brug ontworpen. Voor beide opties is er geen gracht gegraven. De eerste begint aan de Kop van Java via een paperclip bij de Tosaristraat, gaat langs de gebouwen aan de Sumatrakade en eindigt in een zogenoemde krakeling aan de Noordkant bij de Hamerstraat.

De andere brug, die begint bij de Verlengde Jan Schaeferbrug, heeft een extra fietstrap bij de Sumatrakade en een viaduct bij de Tosaristraat. Deze eindigt met een krakeling bij de Hamerstraat in Noord.

Westen

Voor de varianten aan de westelijke kant is er meer ruimte vrijgemaakt, ook zijn bij beide ontwerpen weer grachten gegraven. Het eerste ontwerp vormt bij de Kop van Java een lus in de buurt van de Tosaristraat en is verder vrij eenvoudig.

Bij de andere optie, die loopt van de Meeuwenlaan tot aan de Verlengde Jan Schaeferbrug, zijn er meer mogelijkheden. Zo is er een tweede opstappunt op Kop Java. Bij de Jakarta-gracht is een twee-laagse brug gevormd.

Definitief besluit

Uiteindelijk zal de gemeente eind dit jaar kiezen met welk ontwerp gewerkt gaat worden. In 2019 neemt de gemeente een definitief besluit over de brug.

