Bijna 3000 waarschuwingen voor scooters in milieuzone

Dat blijkt uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd bij de gemeente.

Vanaf 1 januari dit jaar geldt er een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Het gaat om viertakt brom- en snorfietsen met een zogeheten 'datum eerste toelating' van 2010 of ouder. Zij zijn niet meer welkom in de bebouwde kom van Amsterdam. Sommige scooterbezitters komen in aanmerking voor een ontheffing.

Hoewel de milieuzone dus al op 1 januari is ingegaan, geldt er tot 1 mei een waarschuwingsperiode. In totaal hebben 2499 eigenaren een waarschuwing gekregen dat hun scooter is geregistreerd door de meetapparatuur. In totaal heeft de gemeente 2808 waarschuwingen verstuurd. In Amsterdam staan 13.000 'verboden' scooters geregistreerd.

Nu hebben de overtreders dus nog geluk, maar vanaf 1 mei gaat de gemeente daadwerkelijk boetes uitdelen. Een overtreding kost 65 euro.

