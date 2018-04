OM eist tot twaalf jaar cel voor verijdelde liquidatie

De twee verdachten werden in het voorjaar van 2015 met twee andere mannen klemgereden door een arrestatieteam in de Knokkestraat. In hun auto's lagen verschillende wapens.

Een van de verdachten stapte uit met een kalasjnikov in de aanslag. De politie schakelde hem uit door hem in zijn bil te schieten. Een andere verdachte werd gebeten door een politiehond. Politie en justitie menen te weten wie het beoogde doelwit was, maar onduidelijk is gebleven waarom deze man geliquideerd moest worden.

De mannen worden ook in verband gebracht met de poging Chahid Yakhlaf om het leven te brengen in Almere op 1 november 2014. Yakhlaf wist toen te ontkomen, maar werd later alsnog geliquideerd bij een tweede poging.

Hoger beroep

De rechtbank achtte in mei 2016 bewezen dat het viertal onderweg was om iemand te liquideren en legde het viertal celstraffen op tussen de 8 en 12 jaar. Twee verdachten gingen vervolgens in hoger beroep.

De overige twee inzittenden gingen niet in hoger beroep.