Hero Brinkman doet aangifte tegen hoofdcommissaris Amsterdam

Algemeen Hero Brinkman is overtuigd van eigen integriteit bij de politie Politieman en oud-Kamerlid Hero Brinkman is overtuigd van zijn integriteit en professionaliteit. Dat laat hij vrijdag weten in een reactie op maatregelen die door de politie tegen hem zijn genomen vanwege fouten die hij zou hebben gemaakt in een onderzoek naar een mishandeling.