Vaste ritprijs bij Taxicentrale Amsterdam

Amsterdam Groep Roemenen opgepakt in Amsterdam voor diefstallen en witwassen Bij een politieactie in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is dinsdagochtend vroeg een groep Roemenen aangehouden op verdenking van diefstallen in het hele land. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van koper en edelmetalen, witwassen en heling.