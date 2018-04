Groep Roemenen opgepakt in Amsterdam voor diefstallen en witwassen

Volgens de politie maken de verdachten deel uit van een criminele organisatie, die in wisselende samenstellingen misdrijven plegen.

De politie lichtte drie personen van hun bed op een terrein met vervallen caravans. Drie anderen konden later worden gepakt op de snelweg bij Volendam en rond het middaguur werd nog een persoon aangehouden in zijn auto in Amsterdam.

Het is de eerste keer dat zo'n groep zogenoemde mobiele bandieten, internationaal rondreizende dadergroepen, als criminele organisatie wordt aangemerkt, zegt een woordvoerder van de politie.

Politieactie

Bij de actie rond 6.00 uur nabij het gekraakte ADM-terrein waren zo'n zestig politiemensen betrokken. Acht caravans werden doorzocht met onder meer een geldhond. De politie nam auto's, administratie, een jammer (stoorzender voor mobiele communicatie) en telefoons in beslag. Volgens de politiezegsman verkopen de dieven hun gestolen waar vaak direct weer door aan anderen.

Onder de aangehouden mannen was een van de twee hoofdverdachten. Deze 28-jarige man is volgens de politie samen met een 32-jarige landgenoot de leider van de groep. Die kompaan werd samen met een andere persoon al in de nacht van zondag op maandag gepakt bij een politiecontrole bij Amersfoort. Hij reed in een voertuig volgeladen met gestolen koper.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!