Vacature voor nieuwe burgemeester Amsterdam staat online

Geïnteresseerden krijgen tot 30 april de tijd om te solliciteren, via een mail of brief gericht aan de koning. Begin juli wordt de nieuwe burgemeester benoemd en beëdigd. Daarmee wordt er tegemoet gekomen aan de wens van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Hij zei bij zijn aantreden voor 1 juli een nieuwe burgemeester te willen.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester volgt na het overlijden van Eberhard van der Laan, vorig jaar oktober. Jozias van Aartsen neemt zijn post tot aan de zomer waar.

Profiel

Vorige week donderdag stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met het profiel waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Volgens de tekst is het stadsbestuur op zoek naar een bestuurder die de "personificatie van de wapenspreuk van Amsterdam is": heldhaftig, vastberaden, barmhartig.

Verder moet hij of zij mensen weten te verbinden, een duidelijke visie hebben en "een hart voor de stad". Daarnaast staat in het stuk dat hij of zij iemand is die "optreedt als de situatie daarom vraagt" en die de "grenzen van de wet- en regelgeving en de financiële positie van de stad goed in het oog houdt".

