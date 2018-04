Politiechef: 'Amsterdamse onderwereld erger dan de maffia'

Dat zegt de hoofdcommissaris zaterdag in het NRC Handelsblad.

"Wij noemen ze nog altijd Amsterdamse criminelen, omdat ze allemaal hier vandaan komen. Maar velen van hen wonen niet langer in Amsterdam. En het grote geld zit ook niet hier. Dat zit in Dubai, Panama, Spanje, Marokko, Brazilië", zegt Aalbersberg in de krant. Ook ligt het gevaar op de loer dat de criminelen flink zullen investeren in Amsterdamse nieuwbouwprojecten.

In NRC Handelsblad licht de hoofdcommissaris een "trendanalyse" toe, die hij onlangs stuurde naar de politieke partijen die over een nieuwe college onderhandelen. Daaruit blijkt dat alle liquidaties van de afgelopen jaren één op één te maken hebben met de handel in cocaïne.

Harddrugs

Op basis van het rioolwater blijkt dat Amsterdammers enorm van de harddrug houden. "Dat zijn veertigduizend lijntjes per dag. En het rioolwater is onder de Zuidas net zo vervuild als in de binnenstad. Cocaïne wordt in hele bedrijfssegmenten gebruikt, in alle lagen van de bevolking."

Door de lucratieve handel in cocaïne is het aantrekkelijk voor piepjonge criminelen om bijvoorbeeld aan de slag te gaan als huurmoordenaar. "Vroeger duurden carrières lang, nu zijn mensen in staat binnen één jaar van hier naar daar te stappen. De winsten zijn hoog. De hoeveelheid cocaïne is abnormaal hoog."

Die carrières gaan zo snel, dat jongens lang niet altijd in beeld zijn bij de politie. Zo wijst Aalbersberg op Nabil Amzieb, van wie het afgezaagde hoofd op straat werd tentoongesteld. "We kenden hem eigenlijk niet, maar achteraf hebben we moeten vaststellen dat hij waarschijnlijk ook betrokken is geweest bij een liquidatie."

'Heel Amsterdams'

De hoofdcommissaris merkt op dat de criminelen "heel Amsterdams" zijn. "Het is de oude handelsgeest, maar dan met zzp'ers die elkaar vinden in criminele netwerken."

Van een 'mocromaffia' zou daarom geen sprake zijn. "Het is ook geen maffia. Cocaïne vormt de gelegenheid voor deze criminelen. Met een enorm ondernemerschap, met een enorme kans om snel veel geld te verdienen en iedereen bij je vandaan te slaan. Maar waar de maffia nog in staat is om een structuur aan te brengen, zijn dit losse elementen. Eigenlijk is dit erger."

Aalbersberg hoopt dat het nieuwe college niet naïef is. "Je kunt niet meer zeggen dat dit 'erbij hoort'. Het besef van de keerzijde van het drugsgebruik is bij mij groter geworden".

Aalbersberg hoopt op een strenger drugsbeleid.

