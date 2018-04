Politie toont bewakingsbeelden van neerleggen handgranaten Suzy Wong

Amsterdam Koninklijke Horeca opnieuw tegen sluiting cocktailbar na vondst handgranaat De tweede sluiting van cocktailbar Suzy Wong in Amsterdam is opnieuw tegen het zere been van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De horecazaak aan de Korte Leidsedwarsstraat moest vorige week op last van de gemeente dicht omdat er voor de tweede keer dit jaar een handgranaat werd aangetroffen.