Strandpaviljoen Blijburg sluit na de zomer haar deuren

De gemeente Amsterdam en Blijburg zijn samen overeengekomen de huurovereenkomst per 1 oktober 2018 op te zeggen.

Door het opspuiten van Strandeiland en de start van de woningbouw op Centrumeiland zullen er veel werkzaamheden plaatsvinden op land en water. De zwemlocatie gaat in de zomer van 2019 over naar een nieuwe plek op Strandeiland.

Bij het afsluiten van het huurcontract in 2014 was er sprake van een huurtermijn van ruim twaalf en een half jaar op de huidige locatie. Er zijn afspraken gemaakt over de vervroegde sluiting.

Niet overleven

Blijburg-oprichtster Stanja van Mierlo noemt de vervroegde sluiting jammer. ''Maar Blijburg kan niet overleven in het bouwgeweld dat er straks aankomt.''

Van Mierlo weet nog niet hoe haar toekomst eruitziet. ''De passie om mensen bij elkaar te brengen met mooie culturele en zonnige evenementen blijft. Natuurlijk denken we na hoe we de community in de toekomst blij kunnen maken, maar in welke vorm dat is, weten we nog niet.''

Toekomstig strand

Op het nieuwe Strandeiland komt het definitieve strand van IJburg. Dit nieuwe strand wordt groter dan het huidige en is naar verwachting in 2024 af.

Er zal ruimte zijn voor meerdere strandpaviljoens. De gemeente gaat tegen die tijd ook in gesprek met Blijburg over een nieuwe plek. ''Voor ons is dat een erg lange periode'', stelt Van Mierlo. ''Maar als de gemeente een Blijburg-waardige locatie aanbiedt, komen we graag terug.''