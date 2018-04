Twee gewonden bij steekpartijen in centrum en Oost

De eerste steekpartij vond rond 1.00 uur plaats op het Spui, vermoedelijk na een ruzie. Het slachtoffer werd geholpen door het aanwezige horecapersoneel. Ook werd er een ambulance opgeroepen.

Een half uur later vond er opnieuw een steekincident plaats in de stad, in een woning aan de Mauritskade. Hier werd een man in zijn hand gestoken. De man is naar het ziekenhuis overgebracht.

Er zijn geen aanhoudingen verricht voor de twee steekincidenten.

Twaalf uur tijd

Dinsdagavond raakte er op het Spinazahof ook al iemand gewond door een steekpartij en dinsdagmiddag is in Osdorp een jongen in zijn rug gestoken. Daarmee hebben er in zo'n twaalf uur tijd in de stad vier steekincidenten plaatsgevonden.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!