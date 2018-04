Gewonde bij steekpartij in Osdorp, politie zoekt drie verdachten

Amsterdam Zwaargewonde bij incident in pand studentendispuut V.I.A.T.O.R. Bij een incident in het pand van studentendispuut V.I.A.T.O.R op de Keizersgracht is in de nacht van maandag op dinsdag een student zwaargewond geraakt. Mogelijk is het slachtoffer door het raam naar buiten gevallen.