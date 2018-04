Brandweer Amsterdam-Amstelland start speciale sportklas voor vrouwen

"Vrouwen hebben over het algemeen meer moeite om de zware sporttest te halen", legt commandant Leen Schaap uit. "Met een klas willen we vrouwen beter voorbereiden op die test.''

Onder de beroepsbrandwachten in Amsterdam-Amstelland is 2 procent vrouw. ''Het korps moet diverser'', vindt de commandant. ''Daarom zetten we vol in op vrouwen in onze wervingscampagnes.''

Hij benadrukt dat de toelatingseisen niet worden versoepeld. ''De test blijft hetzelfde. Het gaat ons er puur om dat we vrouwen beter gaan voorbereiden.''

'Niet normaal'

In totaal zijn tien van de vijfhonderd beroepscollega's van Amsterdam-Amstelland vrouw. ''Dat is anno 2018 niet normaal'', meent Schaap. ''Vrouwen zijn net zo geschikt voor het brandweervak als mannen.''

Het is de vraag of de sportklas voor veel vrouwen bij de brandweer gaat zorgen. Eind januari vond een vrouwelijke medewerkster nog een dildo in haar la 'bij wijze van grap'. Commandant Schaap veroordeelde die actie, maar veel brandweerlieden vonden dat er niet te moeilijk gedaan moest worden over een grap.

Verziekte bedrijfscultuur

De discussie over de bedrijfscultuur werd vorig jaar al gestart. In november werd er een brandweerman geschorst wegens racistisch gedrag.

Een andere brandweerman werd in februari aanvankelijk geschorst, de man zou zich meerdere malen racistisch hebben uitgelaten en hebben gezegd dat Amsterdam-West 'het kalifaat' is. Maar hij ging in hoger beroep en ontkende alle aantijgingen, de rechter gaf hem gelijk.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan sprak zich ook uit over de bedrijfscultuur. Vorig jaar in januari werd in een vernietigend rapport uitgehaald over de slechte bedrijfscultuur.

