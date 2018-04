Openbaar Ministerie wacht met beslissing We Are Here

Een persofficier van het OM laat weten dat de speciale 'kraakofficier' nog wacht op extra informatie van woningcorporatie Ymere.

''De informatie is nodig om een totaalbeoordeling te kunnen maken. Zodra het volledige pakket binnen is, wordt de beslissing genomen.''

Er zijn drie opties: met spoed ontruimen, een vooraf aangekondigde ontruiming en niet ontruimen. De eerste optie is alleen mogelijk als de openbare orde in gevaar is. Bij de tweede optie krijgen de krakers een week van te voren een bericht en dan hebben ze ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Aangifte

De krakers zitten in woningen die tijdelijk verhuurd zouden gaan worden. Ze zouden de sleutels van sommige woningen uit handen van medewerkers van leegstandsbeheerder Camelot gegrist hebben. Die medewerkers doen aangifte van bedreiging.

Politieke partijen als VVD en Forum voor democratie spreken schande van de kraakactie. Daar reageert We Are Here fel op. '''Wij hebben gemerkt dat de politici die ons met hun bezoek hebben vereerd, dit niet deden om een dialoog te openen of om oplossingen aan te dragen maar simpelweg omdat ze deel uitmaken van racistische politieke partijen en ons daardoor in een kwaad daglicht willen stellen'', valt in een persbericht te lezen.

Puntjes op i

Een woordvoerder van Ymere zegt dat de aanvullende informatie waarschijnlijk vandaag geleverd wordt. ''Mijn collega's hebben continu overleg met het Openbaar Ministerie, het is een zorgvuldig proces en de informatie is nu zo goed als compleet. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet.'' De woningcorporatie dringt aan op een spoedontruiming.

De We Are Here-groep, die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland zijn en activisten die hen helpen, houdt vanaf 12.00 uur een buurtbarbecue. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor ''een hapje, drankje, en vooral wederzijds begrip''.

