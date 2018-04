Rutte noemt kraakacties Amsterdam Oost 'verschrikkelijk'

Rutte reageerde op vragen over de klachten van woningcorporatie Ymere over incidenten bij gekraakte panden in Amsterdam-Oost. Daar zouden uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We Are Here zich misdragen.

Maar de asielzoekers zeggen zich niet te herkennen in de klachten. Eerder op de dag verklaarde een woordvoerder dat het volstrekt onduidelijk is waar de beweringen op zijn gebaseerd en dat er goed contact is met alle buren. ''We organiseren zaterdag een buurtfeest.''

Ymere liet donderdag weten dat medewerkers en bewoners zijn geïntimideerd. De woningcorporatie heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk.

Ontruimen

Het Openbaar Ministerie bekijkt nu of de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat moeten worden ontruimd. Volgens een woordvoerder is het beleid in de hoofdstad dat dat niet gebeurt voor leegstand. ''We zijn nog in afwachting van aanvullende informatie van Ymere over de bestemming voor de panden.''

De actiegroep heeft inmiddels zo'n 22 woningen gekraakt, die onderdak bieden aan ongeveer zestig uitgeprocedeerde asielzoekers.

