Meeste miljoenenwoningen staan in Amsterdam

Op de tweede en derde plaats staan Den Haag (2.450) en Wassenaar (1.900).

De miljoenenwoningen in de hoofdstad bevinden zich vooral rond de Grachtengordel en Oud-Zuid, maar op IJburg is het aantal miljoenenwoningen volgens het onderzoek "aanzienlijk" toegenomen.

In Amsterdam bevinden zich ook de tien straten met het grootste aantal woningen die 1 miljoen euro of meer waard zijn. Met 405 woningen is de Keizersgracht de duurste straat, op de voet gevolgd door de Prinsengracht, Valeriusstraat, Johannes Verhulststraat en de Herengracht.

Toename

Vorig jaar is het aantal miljoenenwoningen in Nederland met 37 procent toegenomen naar 42.300. Niet eerder waren zo veel huizen 1 miljoen euro of meer waard.

In 2008 waren er nog 28.100 miljoenenwoningen in Nederland. In de periode van 2008 tot en met 2013 daalde het aantal met 43 procent. Op het dieptepunt van de crisis hadden slechts zestienduizend koophuizen een waarde van 1 miljoen euro of daarboven.

