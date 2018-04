Van Aartsen: 'Meld vermoedens wapenbezit'

"Burgers moeten melden wat ze weten en ook de gevoelens die ze hebben. Als u de indruk heeft als burger: dit klopt niet, wilt u dit dan melden?" aldus Van Aartsen in de raad.

De burgemeester reageerde op vragen van Marianne Poot (VVD) naar aanleiding van de beschietingen van twee cafés in één nacht en op de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B. Ze vroeg zich af wat voor instrumenten er nog kunnen worden ingezet om wapenbezit in de stad nog beter op te sporen.

Van Aartsen benadrukte nog eens dat er gesprekken in Den Haag lopen met het ministerie van Justitie over extra capiciteit voor de politie, maar erkende ook het gebrek ervan. Naast de oproep aan de Amsterdammers noemt Van Aartsen dat de politie "zeer regelmatig" huiszoekingen doet bij een vermoeden van illegaal wapenbezit. "Daar zijn we zeer alert op. Elke aanwijzing gaat de politie achteraan."

Hij zei ook datt de verschillende schietpartijen in het Paasweekend geen connectie met elkaar hebben. Hij sloot maandag Café Zuid in De Pijp en een in Geuzenveld. Bij het café in De Pijp raakten twee mannen gewond toen er vanaf de straat zo'n tien kogels naar binnen werden geschoten. In Geuzenveld raakte niemand gewond.