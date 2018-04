Vrije Universiteit naar rechter om gekraakt zaaltje De Verrekijker

In het zaaltje werd eind februari een geheime bijeenkomst gehouden met de omstreden Palestijnse spreekster Rasmea Odeh.

De universiteit stelt dat de ruimte leeg moet, omdat het collectief zich herhaaldelijk niet aan de afspraken heeft gehouden. Vanwege de bijeenkomst eind februari met Odeh zegde de VU eerder het vertrouwen op in het collectief De Verrekijker en beëindigde zij het gedoogd gebruik van de gelijknamige ruimte.

Het collectief kreeg tot uiterlijk 3 april om de ruimte leeg te maken en in oorspronkelijke staat aan de universiteit terug te geven, wat niet gebeurde.

Odeh

Rasmea Odeh werd in 1969 in Israël tot levenslang veroordeeld voor een bomaanslag waarbij twee doden vielen. Ze kwam in 1980 vrij door een gevangenenruil. Voor de zogeheten Revolutionaire Eenheid, de linkse studentenclub die haar had uitgenodigd, is ze een "Palestijnse heldin''.

Via de politie en social media kwam de VU achter de bijeenkomst op de campus met Odeh. De bijeenkomst was volgens de VU ondanks hierover gemaakte afspraken bewust niet aangemeld bij de universiteit.

Daarbij is tijdens het evenement een deurbeleid gevoerd dat niet in lijn is met de afspraken, aldus de VU. Het Openbaar Ministerie liet overigens weten dat Odeh naar het oordeel van het OM geen strafbare uitingen heeft gedaan tijdens de bijeenkomst.

