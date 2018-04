Vanaf volgend jaar rechtstreekse trein van Amsterdam naar Disney

Dat heeft zij woensdag in een brief naar de Tweede Kamer laten weten. Vanaf april 2019 gaat de hogesnelheidstrein twee keer per dag op dit traject rijden.

Van Veldhoven wil het reizen met de trein aantrekkelijker maken. Vanaf Charles de Gaulle en Marne la Vallée is het eenvoudig overstappen naar populaire bestemmingen in Oost- en Zuid-Frankrijk, zoals Lyon en Nice. ''Daarmee bieden we een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor korte vluchtbestemmingen in Europa.''

Tot op heden moesten reizigers vanuit Nederland in Parijs op Gare du Nord overstappen naar andere stations in Parijs, zoals Gare de Lyon of Gare Montparnasse, voor een verdere aansluiting naar Zuid- en Oost Frankrijk.

Zes uur

De Thalys rijdt vanuit Amsterdam, via Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel rechtstreeks naar Charles de Gaulle en Marne la Vallée. Daardoor kunnen reizigers uit Amsterdam in zes uur, via Charles de Gaulle, naar Lyon.

Dit betekent een reistijdwinst van ongeveer drie kwartier met een overstap op hetzelfde station.

Lille

De rechtstreekse treinverbinding van Thalys tussen Amsterdam en Lille komt in de dienstregeling van volgend jaar te vervallen. De verbindingen naar Charles de Gaulle en Marne la Vallée komen daar dus voor in de plaats.

Volgens berekeningen doen die bestemmingen meer recht aan de wensen van internationale reizigers vanuit Nederland.