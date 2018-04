Vluchtelingen We Are Here kraken twaalf panden in Oost

Deze woningen zijn volgens de organisatie "jarenlang verwaarloosd in afwachting van sloop en nieuwbouw" door woningcorporatie Ymere.

De woningcorporatie zou de panden eigenlijk in handen willen geven van anti-kraakburo Camelot. "Maar dat is niet meer nodig", meldt We Are Here in een persbericht.

De vluchtelingen zouden zelf de panden kunnen beheren en er "een mooi dorp van maken". Vooral vrouwen en kinderen die binnenkort op straat staan worden uitgenodigd om in de zogenoemde We Are Here Village te gaan wonen. "Want je hebt een heel dorp nodig om kinderen groot te brengen."

Op zaterdag 7 april wordt al de eerste buurt- en tuindag georganiseerd. Maar of de vluchtelingen uiteindelijk voor langere tijd in de buurt kunnen blijven wonen, is nog onbekend.

Volgens de organisatie hebben de meeste politieke partijen wel afgesproken dat er geen panden worden ontruimd zolang er nog geen nieuw college is gevormd. We Are Here roept de partijen op om samen te werken en een 'echte Amsterdamse oplossing' te zoeken.

