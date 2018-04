Horecazaak in Geuzenveld meerdere keren beschoten

Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Het pand is volgens de politie een café. Op het moment van de schietpartij was de zaak gesloten. In een raam van het café werden twee kogelgaten ontdekt.

Ook is een kogelgat ontdekt in een ruit van een woning aan de Cornelis Vriendtstraat. Vermoedelijk is deze ontstaan nadat er schoten zijn gelost door het raam van het café.

Het is de tweede keer in een nacht dat er op een café geschoten is. Rond 0.30 uur werd in De Pijp Café Zuid onder vuur genomen. Twee mannen die op dat moment binnen waren raakten daarbij gewond.

De politie heeft de Ruys de Beerenbrouckstraat na de schietpartij afgezet om onderzoek te doen. De schutter is nog voortvluchtig.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!