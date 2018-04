Rondvaartboten krijgen mogelijkheid om op meer plekken in de stad aan te meren

Het gaat om in totaal 19 havens met 400 plekken verspreid over de hele stad. Er komen geen nieuwe ligplaatsen, maar wel is het binnenkort ook voor rondvaartboten toegestaan om daar aan te leggen.

Rondvaartboten krijgen hierdoor de mogelijkheid om op meer plekken buiten de binnenstad aan te leggen en daar dus toeristen af te zetten of op te halen.

Het gaat onder andere om een aantal plekken in Zuid. Zo zijn er achter het Olympisch Stadion langs de Schinkel een aantal steigers waar booteigenaren hun sloepje aan kunnen leggen.

Centrum

Het wordt ook voor rondvaartboten mogelijk om daar aan te leggen. Ander voorbeeld is het haventje achter de Shell-benzinepomp aan de Hobbemakade.

Maar ook in het Centrum krijgen rondvaartboten toestemming om aan te leggen. Dit gaat onder andere gelden voor delen van de Marnixkade en Nassaukade. De jachthavens in de Grote Haven in Noord zijn straks ook beschikbaar voor rondvaartboten, evenals de jachthaven aan de NDSM-werf.

De wijziging van het bestemmingsplan lijkt een middel te zijn om de spreiding van toeristen in de stad verder te stimuleren. De plannen liggen nog zes weken ter inzage op het Stadhuis.

