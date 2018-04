'Ondernemers geplaagd door inbraken na weghalen cameratoezicht'

Onder aanvoering van D66 besloot de gemeenteraad in 2014 dat er minder cameratoezicht nodig is in de stad. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan zag dat niet zo zitten, maar besloot de wens van de gemeenteraad alleen op het Sierplein uit te voeren, schrijft Het Parool.

Het plein was sinds de plaatsing van de camera's in 2012 juist een stuk veiliger geworden. Een meerderheid van de buurtbewoners was dan ook voor de camerabewaking in het winkelgebied. Toch zijn de camera's weggehaald.

Sindsdien zijn volgens de krant vrijwel alle ondernemers op en rond het plein doelwit geweest van een inbraakpoging. Ook bij omwonenden dringen criminelen binnen. De winkeliers nemen zelf maatregelen, maar die zijn duur. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat de situatie verbetert zonder terugkeer van het cameratoezicht.

Verrast

Achmed Baâdoud, nu nog stadsdeelbestuurder van Nieuw-West, is verrast door de cijfers. De stadsbestuurder zegt tegen de krant dat als blijkt dat het patroon klopt, hij de eerste zal zijn om aan de burgemeester te vragen om de camera's weer terug te hangen.

