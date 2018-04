Politie: 'Supermarkten verantwoordelijk voor dronken Britse voetbalfans'

De politie was destijds zo druk met de voetbalsupporters dat twee politiebureaus noodgedwongen de deuren moesten sluiten. In het politiebureau aan de Lijnbaansgracht en het bureau IJtunnel konden geen aangiftes meer worden opgenomen.

"Ook zo'n supermarkt is bij ons in de stad medeverantwoordelijk voor de veiligheid. En als we weten dat die voetbalsupporters er zijn, dan is de vraag: waar is je maatschappelijke verantwoordelijkheid, om zo massaal de alcohol op straat te zetten?", vertelt de hoofdcommissaris zaterdagochtend op AT5.

Vorige week heeft de politie 140 voetbalsupporters aangehouden. Er werden verschillende vernielingen aangericht en agenten werden bekogeld.

"Drie dagen je vol laten gooien en de stad verbouwen", dat gaat te ver, volgens de politiechef, die zei dat het probleem vooral steeds met Engelse supporters speelt.

Maatregelen

Aalbersberg wil nog meer maatregelen na de rellen op De Wallen van vorige week. Hij pleit voor de terugkeer van een combi-regeling. "Vroeger hadden we voor dit soort wedstrijden een combi-regeling: een kaartje voor de wedstrijd in combinatie met vervoer. Je kreeg alleen een kaartje met een treinreis. Met de trein heen, een kaartje en dan met de trein terug."

De hoofdcommissaris hoopt ook dat dit soort wedstrijden niet meer op vrijdagen zal worden gespeeld. "Hier moeten we echt naar kijken: hoe moeilijk het ook is met voetbal en hoe moeilijk het ook is in Europa."

