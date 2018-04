'Buurtbewoners Stadionplein doen verzoek tot intrekking naamswijziging'

Daarnaast is er een petitie gestart die door bijna 2000 mensen werd ondertekend, schrijft Het Parool.

Al sinds het bekend werd gemaakt dat het Stadionplein, vernoemd naar het Elte-stadion dat tussen 1914 en 1929 in de buurt van het plein stond, het Johan Cruijffplein zou gaan heten, stuitte dit op veel verzet in de buurt. Zo worden er in de buurt vooral sporters van voor 1928 geëerd. Cruijff is van veel later.

Andere buurtbewoners vinden dat dat de naam Johan Cruijffplein zonder overleg is opgelegd. Ook liet iemand weten het 'een beetje hysterisch' te vinden, omdat straks - als het goed is - de Arena al naar de Nummer 14 wordt vernoemd en er al een Johan Cruijffbrug is.

Cruijffboulevard

De initiatiefnemers van de petitie hebben ook een idee voor een plein dat wel naar Cruijff vernoemd kan worden. Volgens de krant willen ze dat de Arenaboulevard in Zuidoost wordt omgedoopt tot de Cruijffboulevard.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!