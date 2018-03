Drie bruggen Centrum en Nieuw-West voldoen niet aan veiligheidseisen

Dat meldt wethouder Pieter Litjens donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om een brug aan de Lauriersgracht, Oude Turfmarkt en de Anthony Moddermanstraat.

De gemeente is een jaar geleden begonnen met een onderzoek naar de staat van bruggen, want van voornamelijk oude bruggen is het niet zeker of ze nog wel veilig zijn. De oudste Amsterdamse brug stamt uit 1600, en is net als de meeste bruggen in het centrum niet berekend op zwaar vrachtverkeer.

Hoewel dit jaar nog 36 bruggen moeten worden onderzocht, concludeert verantwoordelijke wethouder Litjens dat verkeer bij drie bruggen moet worden ingedamd. Brug 110 bij de Lijnbaansgracht en de Lauriergracht is sinds vrijdag gesloten voor verkeer, omdat bestaande scheuren in het metselwerk zijn verergerd.

Bacterie

Ook bij brug 202 bij de Grimnessesluis tussen de Oude Turfmarkt en het Rokin is het metselwerk afgetakeld. Daarnaast plaagt een bacterie de houten constructie van de brug. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel via de brug oversteken.

In Nieuw-West is bij brug 627 bij de Antony Moddermanstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat een ontwerpfout geconstateerd. Bussen mogen daarom niet meer over de brug rijden, en worden tijdelijk omgeleid.

