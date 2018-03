Koninklijke Horeca opnieuw tegen sluiting cocktailbar na vondst handgranaat

Brancheorganisatie KHN vindt het onbegrijpelijk dat het weken moet duren voordat duidelijk is of er een verband is tussen de vondst van het explosief en de bar.

Half januari sloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen de Suzy Wong Lounge ook al. De bar ging toen na vier weken weer open. De brancheorganisatie heeft toen een brandbrief naar de gemeente gestuurd waarin zij Van Aartsen oproepen om horeca-eigenaren in de hoofdstad betere bescherming te bieden als bij hun zaak een explosief wordt aangetroffen.

"Er moet veel sneller gekeken worden naar waar de verantwoordelijkheid precies ligt", vond de branchevereniging. "Wij zeggen: horeca-eigenaren zijn alleen verantwoordelijk voor zaken die ze in de hand kunnen hebben."

Vorige week kwam een 21-jarige man uit Aalsmeer met een handgranaat bij de politie. Hij zei dat hij het voorwerp had gevonden op straat voor de cocktailbar tijdens 'veegwerkzaamheden'. Van Aartsen besloot daarop dat de zaak opnieuw dicht moest, per direct en voor onbepaalde tijd.

Snelle beslissing

KHN wil dat de gemeente veel sneller bepaalt of de handgranaat iets te maken heeft met de cocktailbar. "Na de eerste vondst is uitgebreid onderzoek gedaan. Suzy Wong mocht relatief snel weer open, omdat er niets verdachts is gevonden in relatie tot de eigenaren en omdat er geen aanwijzingen zijn tegen wie dit geweldsincident was gericht'', schrijft de brancheorganisatie in een verklaring.

"Een gedwongen sluiting heeft grote gevolgen voor een horecabedrijf", aldus KHN. "Het kan leiden tot faillissement en het einde van een bedrijf, waardoor werknemers hun baan verliezen."

