Acht jaar cel voor wurging man (51) in kajuit Hobbemakade

De veroordeelde man zit op dit moment niet vast, want hij is spoorloos en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zal in de politiesystemen als gesignaleerd worden geregistreerd.

Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het kajuitbootje waar hij woonde. De nu veroordeelde man werd een half jaar na de moord aangehouden. Zijn DNA zat op het lichaam van het slachtoffer.

Toch ontstond er in het onderzoek twijfel over de doodsoorzaak van het slachtoffer en kwam de verdachte vrij. Later werd opnieuw vastgesteld dat er wel degelijk sprake was van wurging.

Volgens betrokkenen woonden het slachtoffer en zijn uiteindelijke moordenaar samen op het bootje. "Het moet voor het slachtoffer verschrikkelijk zijn geweest om in zijn eigen woonruimte te worden aangevallen door een man met wie hij bevriend was'", schrijft de rechtbank.

Het OM eistte zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens hen zou de man last hebben van een stoornis.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!