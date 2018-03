Geen regen verwacht tijdens uitvoering The Passion in de Bijlmer

Bij de voorbereidingen voor The Passion is er wel kans op een enkele bui, aldus Weeronline. Het tv-spektakel, dit jaar voor de achtste keer, is ditmaal een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer.

"Mensen op straat, in de kerk of elders praten er met elkaar over en zijn er trots op. Het past ook uitstekend bij ons. Als geen ander komen muziek en religie in Zuidoost bij elkaar. Het verbindt en dat laten we graag zien'', zegt voorzitter Muriël Dalgliesh van het stadsdeel dat honderdvijftig geloofsgemeenschappen telt.

De verkeersdiensten verwachten al donderdagmiddag vroeg een flinke drukte op de weg, doordat veel mensen er een lang weekend op uitgaan.

Het thema van The Passion is dit jaar 'ik zie jou', over omzien naar elkaar. Hoofdrollen zijn er dit jaar voor Tommie Christiaan in de rol van Jezus en Glennis Grace als Maria. Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus.

The Passion is vanaf 20.35 uur te zien op NPO 1. NPO Radio 2 zendt al vanaf 18.00 uur uit over het evenement. Vorig jaar trok de gezamenlijke uitzending van de EO en de KRO-NCRV ruim 3 miljoen kijkers.

