Politie houdt 27-jarige Amsterdammer aan voor liquidatie Annas El Ajjoudi

De Amsterdammer zou een van de mannen zijn die dinsdagavond te zien was op bewakingsbeelden bij Opsporing Verzocht. Op de beelden waren vier mannen te zien bij snackbar Florida aan de Van Woustraat, vlak voor de liquidatie.

El Ajjoudi werd op 17 januari doodgeschoten in de Cornelis Springerstraat in Amsterdam Zuid. Ondanks reanimatiepogingen is El Ajjoudi ter plaatse overleden. Hij was een bekende van politie en justitie.

De politie stuurde dinsdagmiddag nog een sms naar duizenden mensen die in Amsterdam-Zuid zijn geweest toen El Ajjoudi geliquideerd werd. Dit om de zaak onder de aandacht te brengen.

Auto

De politie liet dinsdag weten dat de auto waarin de schutter na de daad instapte, voorafgaand aan de liquidatie in de omgeving van de Cornelis Springerstraat is gezien. Hiervan werden ook beelden getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Dit voertuig, een Ford Tourneo Connect, werd bestuurd door iemand anders en is later die avond brandend teruggevonden in Duivendrecht.

Onderwereldvete

Volgens Het Parool stond El Ajjoudi al lang op een dodenlijst. Hij behoorde tot de groep van Benaouf A., die een grote rol speelt in een onderwereldvete in de hoofdstad.

A. is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 bij een hotel in Antwerpen. A. was zelf doelwit tijdens de enorme schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hij wist ternauwernood te ontsnappen, maar twee anderen kwamen om het leven.

De aanslag in de Staatsliedenbuurt was waarschijnlijk een wraakactie voor de liquidatie van Bouhbouh en de opmaat voor nog hele reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

