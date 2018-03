Twee goendi's geboren in Artis

Dat er twee jonkies zijn geboren, was voor verzorger Ivar van den Berge een verrassing. Ook had de leeftijd van het mannetje daar iets mee te maken. "Het is een oud mannetje waarvan we niet zeker wisten of hij nog vruchtbaar was", vertelt Van den Berge. "Blijkbaar dus wel, maar we moeten nog maar zien of hij volgend jaar weer voor nakomelingen zorgt."

De twee diertjes zijn behoorlijk klein, maar kunnen al tamelijk snel rennen. "Ze houden ervan om op rotsen te klimmen. Bezoekers zien de jonge knaagdiertjes dus regelmatig de rots op en af sprinten."

Op dit moment zijn er twaalf goendi’s te zien in Artis. De knaagdieren leven voornamelijk in halfwoestijnen in Noord-Afrika.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!