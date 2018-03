FVD en DENK definitief niet in stadsbestuur Amsterdam

Informateur Maarten van Poelgeest meldt dat geen van de partijen een coalitie met FVD zien zitten. Daarnaast wil GroenLinks, die de meeste stemmen kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen, niet verder praten met DENK.

Van Poelgeest sprak de afgelopen dagen met alle gekozen partijen. De twee nieuwkomers scoorden allebei drie zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week.

De lijsttrekker van GroenLinks sprak eerder al de wens uit voor een linkse coalitie. ''Het zal niemand verbazen dat we eerst naar links kijken. Maar uiteindelijk moeten we voor een meerderheid wel uitkomen op 23 of 24 zetels.'' Desondanks mochten de twee politieke partijen toch komen praten met de informateur.

Mogelijke coalities

Van Poelgeest heeft op basis van de gesprekken vier mogelijke coalities voorgesteld, die allemaal uit vier partijen bestaan. Het gaat om varianten van GroenLinks met D66, PvdA, VVD, SP en de Partij voor de Dieren. De informateur noemde alles opties even kansrijk.

Als de Partij voor de Dieren, die van een naar drie zetels gaat, in het college van burgemeester en wethouders komt, is dat voor het eerst in Amsterdam. De partij stelt echter wel een aantal voorwaarden aan meebesturen, zoals een verbod op verkoop van bont, levende kreeften op Amsterdamse markten en niet bouwen in het groen.