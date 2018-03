OM eist twaalf jaar cel voor dodelijk schietincident Meibergdreef

R. heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft neergeschoten met een pistoolmitrailleur. Er werden in totaal zeven schoten gelost, hierna is hij op een mountainbike gevlucht in de richting van station Holendrecht.

Uit onderzoek van het OM is gebleken dat het slachtoffer in een snackbar ruzie had gekregen met een paar jongens. Hierbij zou hij een van de jongens mogelijk met een schroevendraaier in zijn wang hebben gestoken. De verdachte heeft zich later bij de groep gevoegd en heeft vervolgens op het slachtoffer geschoten.

Hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar hij is ter plaatse overleden. Op het wapen zijn DNA-sporen aangetroffen van de verdachte en het neergestoken slachtoffer van eerder op de avond.

Tweede verdachte

In de zaak is ook een tweede verdachte aangehouden, een 20-jarige man. Hij moet zich later dit jaar voor de rechter verantwoorden. Vijf andere mannen die werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid, zijn weer vrijgelaten.

