Onrust door voetbalsupporters op de Wallen, alcoholverbod nog van kracht

Volgens de politie wordt het steeds onrustiger op de Wallen en zijn de supporters uit op vechtpartijen. Er is vrijdag een aanhouding verricht.

Donderdag werden er 25 voetbalsupporters aangehouden. Toen werd de ME ingezet om de menigte uiteen te drijven. De supporters zijn in Amsterdam vanwege de interland Nederland - Engeland in de Johan Cruijff Arena.

Eerder hebben we gemeld dat de politie tijdelijk het alcoholverbod op de Wallen heeft opgeheven vanwege de voetbalsupporters in de stad. Dit blijkt niet te kloppen. De politie handhaaft het alcoholverbod in het Wallengebied nog steeds, maar grijpt alleen in 'als dat de openbare orde ten goede komt'.

