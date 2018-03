GroenLinks zet in op linkse coalitie in Amsterdam

Donderdag worden de andere partijen uitgenodigd voor een gesprek met Wassink en informateur en oud-wethouder Maarten van Poelgeest.

De lijsttrekker sprak eerder al de wens uit voor een linkse coalitie. ''Het zal niemand verbazen dat we eerst naar links kijken. Maar uiteindelijk moeten we voor een meerderheid wel uitkomen op 23 of 24 zetels.''

Mogelijk zal daardoor D66 of de VVD moeten aansluiten in het college.

Twaalf partijen

De tussenstanden kwamen tot stand op basis van 69 procent van de getelde stemmen. Als de tussenstand niet verandert, bestaat de Amsterdamse gemeenteraad straks uit twaalf partijen.

Dat is een record. ''Het zal een wat breder beeld zijn in de raad. Maar wij zullen ervoor zorgen dat er een stabiel stadsbestuur komt'', verzekerde Groot Wassink.

'Bescheiden'

D66 was de afgelopen periode de grootste partij in Amsterdam, maar gaat zoals het er nu naar uitziet van veertien naar acht zetels. De partij wil graag weer het college in. ''De inzet van D66 is altijd om mee te besturen'', zei de Amsterdamse lijsttrekker Reinier van Dantzig.

''We delen veel idealen. Maar GroenLinks is nu aan zet en we stellen ons bescheiden op.'' Een coalitie met linkse partijen is voor Van Dantzig een optie. ''We kunnen met iedereen samenwerken, los van de partij die we hebben uitgesloten'', waarmee hij doelde op FVD, die op drie zetels lijkt uit te komen.

