Geen nieuwe tussenstand meer van uitslagen verkiezingen Amsterdam

De hoofdstad eindigde woensdagavond met een tussenstand op basis van 69 procent van de getelde stemmen. Dat zijn er minder dan bij voorgaande verkiezingen, waarbij vaak 85 tot 90 procent was geteld.

Volgens Rob Kalse, hoofd verkiezingen in Amsterdam, duurde het tellen dit keer mogelijk langer omdat er ook nog op het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies is gestemd.

De gemeente had weliswaar op alle 560 stembureaus extra tellers ingezet. Per stemlokaal gingen na sluiting om 21.00 uur tien personen aan de slag om alle stemmen te tellen.

Volgens Kalse wordt op dit moment nog hard gewerkt om alle proces-verbalen van de stembureaus in te voeren.

Het GroenLinks van lijsttrekker Rutger Groot Wassink is volgens de voorlopige uitslagen de grootste partij in Amsterdam. De partij staat momenteel op 10 zetels.

GroenLinks

GroenLinks is nog nooit de grootste partij in de stad geweest. Vier jaar geleden behaalde de partij nog 6 zetels in de gemeenteraad. "Het is van belang dat we mensen met elkaar gaan verbinden", aldus landelijk partijleider Jesse Klaver.

De winst ging ten koste van D66: de partij staat op de tweede plek in de voorlopige resultaten met 8 zetels, gevolgd door VVD met 6 zetels en PvdA met 5 zetels. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was D66 de grote winnaar met 14 zetels.

Voor Bij1, de partij van Sylvana Simons, gaat het er dan nog om hangen. Volgens de tussenstand heeft de partij nog niet genoeg stemmen om in de raad te komen. In de exitpoll van Ipsos/NOS op woensdagavond kwam Bij1 nog wel op 1 zetel uit.

Partijen

Ook de Piratenpartij, ChristenUnie, 50Plus en de SGP met vrouwelijke lijsttrekker Paula Schot lijken de gemeenteraad niet te gaan halen. In Amsterdam deden relatief heel veel partijen mee. Veel daarvan hebben zoals het er nu uitziet niet voldoende stemmen binnengehaald.

De VVD heeft haar positie wel kunnen handhaven. De partij staat net als vorige keer op 6 zetels. SP gaat van 6 naar 4 zetels en CDA verdubbelde van 1 naar 2 plekken. De kleinste partij in de nieuwe Amsterdamse raad is voorlopig de Partij van de Ouderen, die goed is voor 1 zetel.

Principes

Het Forum voor Democratie, die alleen in Amsterdam meedoet, heeft in de tussenstand 5,9 procent van de stemmen behaald. Dit zou neerkomen op 3 zetels. DENK zou eveneens met 3 zetels in de raad komen.

Lijsttrekker Mourad Taimounti van DENK was aangenaam verrast door de voorlopige verkiezingsuitslag in Amsterdam. ''Het is de eerste keer dat we meedoen en dan pakken we gelijk al drie zetels", zei Taimounti voor de zender AT5. ''We hebben het samen gedaan. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze familie.''

Het opkomstpercentage lag dit jaar op 50 procent, in vergelijking met 50,3 procent vier jaar geleden. In totaal waren 675.200 Amsterdammers stemgerechtigd. Er zijn 45 zetels in de raad te verdelen.

