Oud-wethouder Maarten van Poelgeest wordt informateur

Dat heeft Groenlinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink laten weten. "We willen zo snel mogelijk aan de slag'', zei hij donderdagochtend na een kort nachtje. "We nodigen alle partijen uit om te gaan praten met onze informateur.''

De GroenLinks-politicus legde in 2013 zijn functie neer. Van Poelgeest werd in 1998 gemeenteraadslid voor de partij. Drie jaar later werd hij fractievoorzitter.

"Ik ga zelf ook met hem in gesprek over waar onze voorkeuren liggen en wat de grootste uitdagingen worden voor de stad. Hij is zeer kundig en kent de stad goed.'' Hoewel GroenLinks eerder aangaf dat besturen met Forum voor Democratie is uitgesloten, mag de partij wel komen praten met de informateur, aldus Groot Wassink.

GroenLinks is volgens de eerste resultaten de grootste partij geworden. De partij zou 20 procent van de stemmen hebben behaald, volgens de getelde stemmen van 385 van de 560 stembureaus. Dit zou neerkomen op 10 zetels.

Hiermee wordt D66 van de troon gestoten: de partij behaalde volgens de eerste resultaten 16 procent van de stemmen en gaat naar 8 zetels. Het opkomstpercentage lag dit jaar op 50 procent, in vergelijking met 50,3 procent vier jaar geleden.