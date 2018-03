Stembussen raadsverkiezingen gesloten, Amsterdam begint met tellen

Volg ons verkiezingsblog

Rond 18.00 uur lag het opkomstpercentage in de gemeente op 35 procent. Eerder op de dag, om 14.00 uur, was de opkomst 19 procent. Dat is het hoogste tussentijdse opkomstpercentage in vijftien jaar tijd. In Amsterdam zijn 560 stembureaus.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 had 11,2 procent rond 14.00 uur een stem uitgebracht. De jaren daarvoor lag dat aantal ongeveer hetzelfde. In 2010 was het 9,6 procent en in 2006 14 procent.

In totaal was de opkomst in 2014 slechts 48,7 procent. In de rest van het land brengt gemiddeld 53,8 procent van de stemgerechtigden hun stem uit.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de opkomst ook lager dan het landelijk gemiddelde. Toen maakte 78,9 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers de gang naar het stembureau. Het landelijk gemiddelde was toen 81,4 procent.