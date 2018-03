Exitpoll: 'GroenLinks wint raadsverkiezingen Amsterdam, gevolgd door D66'

Bekijk de uitslagen | Volg ons liveblog

Dat is de uitslag van de exitpoll die door Ipsos in opdracht van de NOS werd gehouden in Rotterdam, Utrecht, Weert, Enschede, Emmen en Amsterdam. Een exitpoll is geen officiele uitslag maar een peiling op basis van het stemgedrag van kiezers.

Hiermee stoot GroenLinks D66 van de troon: de partij gaat volgens de exitpoll van 6 naar 11 zetels. De partij van Reinier van Dantzig heeft groot verlies geleden met 17 procent van de stemmen, wat een zetelverlies van 5 zetels zou inhouden.

Mochten de definitieve resultaten zo blijken te zijn als de exitpoll, behaalt GroenLinks een historische overwinning: de partij is nog nooit de grootste in de stad geweest. Vier jaar geleden behaalden de socialisten nog zes zetels in de gemeenteraad. "Het is van belang dat we mensen met elkaar gaan verbinden", aldus landelijk partijleider Jesse Klaver.

Principes

Het Forum voor Democratie, die alleen in Amsterdam meedoet, behaalde 4,9 procent van de stemmen. Dit zou neerkomen op 2 zetels. Nieuwkomer Bij1 van Sylvana Simons behaalt volgens de peiling 1 zetel, Denk op drie zetels.

''We zijn heel blij dat GroenLinks het bestuur gaat leiden. Dat biedt perspectieven voor ons. We willen onze principes hooghouden en tegelijk niet een te grote jas aantrekken. Maar we lopen zeker niet weg voor onze verantwoordelijkheden'', aldus Simons.

Trots

Lijsttrekker Mourad Taimounti van DENK was aangenaam verrast door de voorlopige verkiezingsuitslag in Amsterdam. ''Het is de eerste keer dat we meedoen en dan pakken we gelijk al drie zetels", zei Taimounti voor de zender AT5. ''We hebben het samen gedaan. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze familie.''

Het opkomstpercentage lag rond 18.00 uur op 35 procent, een einduitslag is nog niet bekend. In totaal waren 675.200 Amsterdammers stemgerechtigd. Er zijn 45 zetels in de raad te verdelen.

Referendum

De voorlopige uitslag van het referendum over de Wet Inlichten- en Veiligheidsdiensten wijst op een meerderheid van tegenstemmers. Van de stemgerechtigden heeft 55 procent gestemd voor het referendum. 63 procent van de stemmers is tegen de nieuwe wet. Landelijk is de tendens dat het nog alle kanten op kan.