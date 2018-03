Brandweer Amsterdam deelt ten onrechte vier miljoen uit aan personeel

Dat blijkt uit een onderzoek van Integris dat NU.nl in handen heeft. Brandweerlieden konden bijvoorbeeld al met vroegpensioen (functioneel leeftijdsontslag, FLO) voor ze daar officieel voor in aanmerking kwamen. Afspraken daarover werden niet op papier gezet. Ook heeft de ondernemingsraad extraatjes ontvangen.

De misstanden konden ontstaan door de informele cultuur op de kazernes, waarin een sterk familiegevoel overheerste en weinig 'nieuw bloed' binnenkwam, zo staat in het rapport.

Dat bevestigt bestuursvoorlichter Sebastiaan Meijer: "Er is al veel aan de hand bij de brandweer. Dit moet ook worden meegenomen in de cultuurveranderingen die moeten plaatsvinden."

Ook Bas Eenhoorn, vicevoorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Amstelveen wil "af van die heersende cultuur". "In de afgelopen tien jaar zijn er dingen gegroeid die niet horen: onregelmatigheden met het leeftijdsontslag en privégebruik van kazernes. Dat wordt stevig aangepakt door commandant Leen Schaap, die hier speciaal voor is aangesteld", aldus Eenhoorn.

Integris stelt een projectgroep voor bij de brandweer die orde op zaken moet stellen.

Bedrijfscultuur

De discussie over de bedrijfscultuur werd vorig jaar al gestart. In november werd er een brandweerman geschorst wegens racistisch gedrag.

In januari dit jaar vertelde een vrouwelijke medewerker dat er een dildo in haar bureaula was gelegd. De brandweer is in discussie over wat acceptabele humor en grappen zijn binnen hun Amsterdamse cultuur en startte een onderzoek naar de "grap".

Kalifaat

Een andere brandweerman werd in februari aanvankelijk geschorst, de man zou zich meerdere malen racistisch hebben uitgelaten en hebben gezegd dat Amsterdam-West 'het kalifaat' is. Maar hij ging in hoger beroep en ontkende alle aantijgingen, de rechter gaf hem gelijk.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan sprak zich ook uit over de bedrijfscultuur. Vorig jaar in januari werd in een vernietigend rapport uitgehaald naar de brandweer.