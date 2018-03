Verkiezingen Amsterdam: 35 procent van kiesgerechtigden gestemd

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

Rond 18.00 uur lag het opkomstpercentage in de gemeente op 35 procent. Eerder op de dag, om 14.00 uur, was de opkomst 19 procent. Dat is het hoogste tussentijdse opkomstpercentage in vijftien jaar tijd.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 had 11,2 procent rond 14.00 uur een stem uitgebracht. De jaren daarvoor lag dat aantal ongeveer hetzelfde. In 2010 was het 9,6 procent en in 2006 14 procent.

In totaal was de opkomst in 2014 slechts 48,7 procent. In de rest van het land brengt gemiddeld 53,8 procent van de stemgerechtigden hun stem uit.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de opkomst ook lager dan het landelijk gemiddelde. Toen maakte 78,9 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers de gang naar het stembureau. Het landelijk gemiddelde was toen 81,4 procent.

Blanco stem

SP-lijsttrekker Laurens Ivens heeft woensdagochtend blanco gestemd voor de stadsdeelcommissie.

''Ik kwam er gewoon niet uit'', bekende hij. ''De SP doet niet mee en daarnaast kwam ik niemand tegen die naast mooie praatjes ook echt iets ging doen. Ik ben niet op zoek naar mensen die beloftes maken, maar mensen die ook echt iets doen.''

Ivens koos ervoor om niet op zichzelf te stemmen, maar op een kandidaat-raadslid van zijn eigen partij. Wie dat is, wilde hij niet zeggen.

Herstellen

De lijsttrekker verwacht dat zijn partij "wat gaat herstellen". '"Vorig jaar behaalden we geen beste uitslag in Amsterdam. Maar we ontvangen veel positieve geluiden de laatste tijd."

Ivens weet hoe dat komt. ''De stad moet een stukje socialer. Dat vinden veel Amsterdammers.''