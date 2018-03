Beloning van 15.000 euro voor gouden tip onbekende overleden man uit 1998

De man werd op 8 juli 1998 gevonden met een touw om zijn nek. Volgens de politie is hij gewurgd en heeft hij daarna twee tot drie weken in het water gelegen. Vermoedelijk kwam de man, wiens identiteit nog steeds niet is achterhaald, vanuit Oost-Europa via Zwitserland en Duitsland naar Nederland toe.

Op het moment dat hij werd gevonden, was de man waarschijnlijk tussen de 25 en 40 jaar oud. Hij had zwart haar, was 1.79 meter lang en hij droeg een zilverkleurige ring met blauw saffier.

Daarnaast had hij een opvallende tatoeage: een grote draak sierde zijn borst en buik. Wie meer weet over de identiteit van de man of over de potentiële dader(s), wordt verzocht om contact op te nemen met de opsporingstiplijn of Meld Misdaad Anoniem.

