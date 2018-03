Demonstratie tegen racisme rustig verlopen

Aan het begin van de demonstratie, rond 13.00 uur, hadden zich op de Dam enkele honderden betogers verzameld. In de loop van de middag was dat aantal uitgegroeid tot zeker tweeduizend man. De mars tegen racisme, die begon op de Dam, voerde in de kou naar het Museumplein. Daar zou de demonstratie rond 16.00 uur aflopen, maar rond 15.30 uur waren veel betogers al vertrokken.

De organisatie, Comité 21 Maart, spreekt overigens van vierduizend deelnemers. "Vandaag was een geweldige demonstratie. Heel veel verschillende groepen liepen mee om een geluid tegen racisme en discriminatie te laten horen. De opkomst van extreemrechts baart ons zorgen'', aldus een woordvoerder van de organisatie. Het comité stelt dat onderweg onder meer leuzen werden geroepen tegen de PVV en Forum voor Democratie.

Op het Rokin had zich een handjevol tegendemonstranten verzameld, die wat leuzen riepen en middelvingers opstaken, maar verder geen problemen veroorzaakten. Forum voor Democratie besloot met een boot rond te varen in de Amsterdamse grachten. "Waar haat, intolerantie en geweldsdreiging door de straten marcheren, komt FVD op voor verbinding, verdraagzaamheid en democratie'', twitterde voorman Thierry Baudet, die de boot de FVD LIEFDE noemde en sprak van een #loveboat.

Voorwaarden

Om confrontaties te voorkomen stelde Amsterdam voorwaarden aan betogers, zoals een verbod op slag- en steekwapens en dingen die als wapen kunnen dienen.

De politie heeft tijdens de demonstratie vijf mensen aangehouden. Twee van hen omdat zij de demonstranten uitdaagden. Een man werd opgepakt wegens mishandeling, twee anderen die deze arrestatie probeerden te voorkomen werden eveneens aangehouden.

De demonstratie richtte zich op de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand was er gedoe over het thema en de bijbehorende leus die aanvankelijk 'geen racisme in de raad' was. Politieke partijen als de Amsterdamse PvdA en SP hebben afgezien van deelname, onder meer omdat het protest te veel gericht zou zijn op partijen als Forum voor Democratie.

