Man gewond geraakt bij tweede Amsterdamse schietpartij in paar uur tijd

Er zou rond 4.45 uur zijn geschoten.

De schietpartij heeft volgens de politie op straat plaatsgevonden, daar zijn ook hulzen gevonden. Er kwamen meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam ter plaatse.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie heeft, voor zover bekend, nog niemand aangehouden.

Tweede schietpartij

Het is de tweede schietpartij in de stad in twaalf uur tijd. Op de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West werd in de nacht van donderdag op vrijdag ook een man neergeschoten.

De politie zegt dat er vooralsnog geen aanleiding is ervan uit te gaan dat de twee incidenten verband met elkaar houden.

